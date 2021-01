El rector de la UCAB, padre José Virtuoso reiteró este jueves que la salida a la crisis política solo se logrará con unidad y destacó que la oposición, debe hacer una autocrítica de sus acciones, del fracaso de sus estrategias y proponer una nueva hoja de ruta al país.

En entrevista con Román Lozinski, indicó que 80% de los venezolanos quiere un cambio político. «La principal herramienta para la conexión con la gente es tu propuesta y lo que ofreces. El gran reto de la oposición es la reelaboración de su propuesta al país».

«Debemos dejar claro cómo se alcanza y se construye la ruta y el cambio, los grandes caminos que nos llevan a hacer posible el

cambio. La manera de entusiasmar a la gente es con una hoja de ruta construido junto a otros y en unidad. Hay que hacer una autocrítica de la rutas que no han funcionado y por qué generan desconexión. Hay que hacer el trabajo de articularse y ofrecer la propuesta al país», enfatizó.

Para Virtuoso la unidad es tarea de todos los sectores. «La unidad nacional es la gran tarea de fondo, lograr la articulación de todos los sectores y la tenemos que convocar todos este llamado a la unidad de la CEP ha dado en el blanco. Recuperar la política supone un cambio en el modo de entender la política».

Además, refirió al llamado a la negociación que hizo la AN presidida por el oficialismo y aseveró que este es un «buen signo». Sin embargo, acotó que este llamado al diálogo debe ir acompañado de signos creíbles porque no se puede ejercer persecución al tiempo que se hace un llamado a la negociación y reconciliación.

«La convocatoria al diálogo a través del nombramiento de una comisión especial de la AN electa el 6 de diciembre suena bien; es un buen signo pero es un signo que no genera credibilidad porque al lado de eso atacas a ONG y periodistas. No va acompañado de una señal efectiva de que se quiera avanzar hacia la paz y el entendimiento. La negociación debe ir acompañada de signos creíbles, darle crediblidad a lo que estas ofreciendo porque si lo haces en un clima de desconfianza sigue siendo vacío», fustigó.

Sobre una posible negociación con entre oposición y gobierno, estimó que el principal activo que tienen los opositores es que representan a la mayoría del país. «El 80% desde hace al menos 3 años, quiere un cambio profundo en el desarrollo de la economía, un clima de mayor democracia, quiere transitar hacia la democracia, vivir en libertad, vivir en un clima de libertades y de derechos».

«La oposición es representante de ese sentir, ese es su principal activo en una mesa de negociación, el otro gran activo es que en esa aspiración la acompaña buena parte de la comunidad internacional. El diálogo y la negociación tiene todo el sentido del

mundo», subrayó.

Maduro da una bofetada a los venezolanos

De igual forma, refirió al mensaje anual de Maduro y criticó que este haya dicho que solo hay 4% de pobreza extrema. «Me dolió escuchar decir de Maduro que la pobreza alcanza un 17% y la pobreza extrema un 4% de la población. Esto es una bofetada al pueblo, cuando más allá de las cifras debes ver en la calle lo que está pasando».