José Gregorio Correa (exPJ) y diputado opositor de la AN/6D dijo este miércoles que la AN presidida por Juan Guaidó terminó este 5 de enero y pensar lo contrario es un «absurdo».

En entrevista en Primera Página de Globovisión, Correa calificó de «error» que la oposición llamara a la abstención el pasado 6 de diciembre. «La anterior

AN terminó ayer, pensar otra cosa es un absurdo. A mí no me toca evaluar esa decisión, en mi caso no abra ofensa hacia nadie».

«Quedarnos en la casa no es una opción, hay que prepararse para las elecciones regionales, llamar a no votar fue un error de la dirigencia opositora», sentenció.

Correa aseveró que hay dirigentes que tuvieron la responsabilidad en promover la abstención y tener estos resultados en la AN «aspirando a qué los apoyen a candidatos y candidatas a las elecciones a gobernadores».

«La forma de representación del país no puede ser de la manera que se hizo ayer en el Parlamento», fustigó.

Asimismo, reiteró que el 80% del electorado no voto por los diputados del GPP: nosotros queremos un Parlamento que llame a la reconciliación nacional.

Este martes, Correa rechazó la directiva liderada por el Bloque de la Patria, con Jorge Rodríguez como presidente del Poder Legislativo hasta enero de 2022.

«El 80% de Venezuela no votó por ustedes y hoy ustedes ocupan el 90% de los curules. Somos 20 diputados pero representamos a más venezolanos. Ustedes son más diputados pero cada vez representan a menos venezolanos».