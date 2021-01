José Brito, diputado reelecto por el partido Primero Venezuela José Brito, tildó a Guaidó de «Nada» y destacó que esta nueva Asamblea Nacional debe ir unida para resolver los problemas que enfrenta el país.

«Juan Guaido es la nada ya, hoy hace un triste papel (…) Guaidó ya no tiene inmunidad y tiene que rendir cuentas de la deuda de 40 mil millones de dólares… una persona que pudo encarnar la esperanza de este país y ahora es la nada», declaró Brito en entrevista con Primera Página.

Brito también destacó que el papel actual de Guaidó perdió peso y aseguró que fracasaron en su papel de ser reconocidos internacionalmente, «la UE o España lo que dijeron ayer, ya no lo reconocen como presidente interino, fue un papelón que hicieron ante muchos países; una porción de países no es la comunidad internacional» afirmó el diputado electo.

El líder de Primero Venezuela, destacó que la oposición electa en esta AN del 5E irá como una sola vocería ante la directiva del nuevo parlamento encabezada por figuras afectas al oficialismo.

«Yo creo que esa AN que inicia hoy, tiene que tener un sentido utilitario, me quedo con lo utilitario porque la gente se sentirá representada (…) debemos reconectar al venezolano, reconectarlo con la política, no con AD, ni Primero Venezuela, ni Copei, sino con la política como herramienta de cambio», comentó Brito quien señaló que es un ciudadano más que sufre y padece la realidad y «sabe lo que pasa allá abajo».

Respecto a las soluciones que plantean llevar al parlamento, Brito señaló que verá cómo vienen para actuar sobre ellas y señaló que el parlamento anterior fue mezquino al rechazar un crédito de 400 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para tratar el tema eléctrico; en palabras de Brito, habían rechazado este crédito con el criterio de que oxigenaría al oficialismo, » a mi no me importa un comino eso, es un desastre».

Por otra parte, José Brito resaltó que su nombre figura en asuntos de corrupción por su actitud de irreverente y beligerante, «donde me invitaron fui, así sea un paredón de fusilamiento».

«tengo errores, defectos y virtudes, trato que las virtudes pasen los defectos, creo que vine a la política a poner el pecho por Venezuela», afirmó Brito quien se comprometió a brindar soluciones en conjunto con la oposición del 5E.