El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, reiteró esta semana que su gobierno no da dinero a políticos opositores, incluyendo Juan Guaidó, y que conoce exactamente cómo se ha gastado el dinero que maneja EEUU para ayudar a los venezolanos adentro y afuera del país.

Eso lo dijo para rebatir la narrativa oficialista que acusa a Guaidó y otros de haberse robado las ayudas, y que han significado la apertura de una investigación en el seno de la AN/6D.

Así lo dio en una entrevista publicada el pasado 21 de enero en El Tiempo de Anzoátegui y realizada por Sammy Paola Martínez.

«Los Estados Unidos saben dónde está cada centavo. No hay maletines de dinero. Pero sí hay un grupo que ha robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela, acaban de encontrar millones de dólares en cuentas suizas, y ustedes pueden ver los carros que tienen los enchufados, las casas que tienen. Entonces ¿quién está robando el dinero de quién?»

A continuación un extracto de la entrevista:

Pregunta: Mike Pompeo dijo hace días que Estados Unidos había dado mil millones de dólares a Venezuela en asistencia humanitaria; sin embargo, el diputado opositor José Guerra dice que no se ha recibido esa cantidad. ¿Estados Unidos ha hecho una contraloría de la ayuda humanitaria o hay esfuerzos en común entre el gobierno estadounidense y el interino para saber cuánto dinero ha llegado?

Respuesta: Seré claro porque es una pregunta que al régimen le sirve porque trata de pintar una narrativa incorrecta. Nosotros no hemos dado dinero a ningún político. No estamos trabajando con los partidos políticos, sino con grupos fuera y dentro de Venezuela dándoles servicios. Los Estados Unidos saben dónde está cada centavo. No hay maletines de dinero. Pero sí hay un grupo que ha robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela, acaban de encontrar millones de dólares en cuentas suizas, y ustedes pueden ver los carros que tienen los enchufados, las casas que tienen. Entonces ¿quién está robando el dinero de quién?

– Nosotros mantenemos el control total del dinero que utilizamos para apoyar a Venezuela. La gran mayoría de ese dinero va para afuera de Venezuela, para los 6 millones de venezolanos que están afuera. Pero también con ese dinero se dan almuerzos para estudiantes, tapabocas, eso sí lo estamos haciendo dentro de Venezuela. El diputado José Guerra me puede llamar para explicarle cómo funciona. Nosotros no trabajamos como la dictadura. Tenemos instituciones y control del dinero.

Recientemente, se conoció que el equipo legal que representa a Juan Guaidó rechazó que el dinero bloqueado en Inglaterra se entregue al gobierno de Maduro para supuestamente comprar vacunas porque “sería inaceptable jugar a la política con la vida de los inocentes en Venezuela”. ¿Qué opinión le merece?

-Lo que quiere la dictadura es abrir la caja de pandora para robar más dinero del pueblo. Ellos tienen el dinero para comprar insumos, porque ellos compran armamentos de China, de Rusia. Entonces es una decisión del régimen de no hacer ese trabajo.

-No es culpa de Guaidó ni de la Asamblea Nacional tratar de proteger el poco dinero. Tengo otro ejemplo, en el caso de la Organización Paramericana de la Salud había un acuerdo entre la Asamblea Nacional, el presidente Guaidó y el régimen para ayudar al pueblo, pero el régimen quebró este acuerdo y robó el equipamiento que daba la OPS. Entonces, yo creo que hay que preguntar quién realmente tiene la culpa, que no es del presidente Guaidó.