El economista y diputado de la AN electa en 2015 José Guerra (PJ-Dtto. Capital) rechazó este domingo la investigación ordenada por la AN/6D a las juntas directivas del Parlamento 2015-2020, y recordó que el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, dijo esta semana que EEUU no entrega dinero a políticos venezolanos sino a proyectos y que su país sabe dónde se ha invertido cada centavo.

En conversación telefónica con ND, Guerra, dijo que espera que «investiguen bien», a la vez que precisó los crímenes que ha cometido el chavismo contra el país.

«Crimen es dilapidar un billón de dólares que recibió Venezuela por exportaciones entre 1999 y 2020. Gastaron esa plata y endeudaron al país por 147 mil millones de dólares y ahora no hay dinero para comprar vacunas. Ese es el gran crimen que se cometió, el otro gran crimen fue autorizar a Chávez 40 mil millones de dólares para la emergencia eléctrica y tenemos apagones. El gran crimen fue la quema de la refinería Amuay en 2012 y todavía no se ha puesto operativa; el gran crimen fue importar alimentos podridos a través de Pdval y todas las importaciones que se hicieron a través del ministerio de Alimentación con el general Carlos Osorio».

Fondos para la asistencia humanitaria son autorizados por el Congreso de EEUU

-El 15 de enero Mike Pompeo dijo que el gobierno de Donald Trump había destinado más de un millardo de dólares para la asistencia humanitaria a Venezuela. Esta información fue desestimada por Guerra en una entrevista con Vladimir Villegas. “No hubo esa cantidad. No la hubo. Creo que esa cifra no es correcta. Porque él habló de ayuda a los migrantes, de apoyo a sectores como la educación, como la salud”, dijo Guerra en ese momento.

El embajador de EEUU en Venezuela, James Story, dijo esta semana que su gobierno no da dinero a políticos opositores, incluyendo Juan Guaidó, y que conoce exactamente cómo se ha gastado el dinero que maneja EEUU en ayudas a los venezolanos adentro y afuera del país.

Al ser consultado sobre cuál es el monto que se ha destinado desde 2019 para la asistencia de los venezolanos, Guerra dijo que lo desconoce. «Yo no lo sé. Eso lo maneja EEUU a través de Usaid. Esta agencia usa lo que llaman implementadores que son agencias del Gobierno Federal para la ayuda internacional.

«La mejor respuesta es la de James Story: EEUU tiene el control de todos los recursos que se otorgan, esa plata entra por implementadores y se hace por proyectos. Se hacen desembolsos, y la Contraloría le presenta un informe al Congreso de EEUU, esta es la entidad que aprueba los fondos para la asistencia. Pero desconozco el monto exacto».

No hay un modelo chino sino autoritario

Guerra desestimó que en Venezuela se esté instaurado un modelo económico chino. «Solo hay un modelo autoritario, tal vez traten de hacer una apertura económica con control político, pero no hay indicios reales porque no hay credibilidad. Ni siquiera han pagado la deuda externa. Expropiaron empresas y esto no sucede en China.

A la vez que alegó que la inflación sigue golpeando el bolsillo de los venezolanos. «La única manera de que se recupere la economía es levantando la producción petrolera, pero el año comenzó con una inflación muy fuerte, sigue la depreciación del bolívar, el dólar ha aumentado casi 70% desde el 30 de diciembre y esto se traslada a los precios. El año empezó muy mal», condenó.

-¿Cuánto gana un diputado de la AN?

– No lo sé por qué nos dejaron de pagar en marzo de 2016. Sería bueno preguntar cuánto ganan los que se hacen llamar diputados ahora y dicen que sesionan en el Palacio Legislativo porque como no hay ley de presupuesto aprobado. Hasta yo quisiera saber de dónde sale el dinero para pagarle a ellos.