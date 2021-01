La periodista de CNN Daniella Diaz, reportó que en la mañana de este miércoles pudo observar cómo funcionarios de la Guardia Nacional de Estados Unidos se encontraban durmiendo en los pasillos del Capitolio tras su despliegue el pasado jueves.

«Observé a la Guardia Nacional durmiendo en los pasillos del Capitolio mientras pasaba por ahí esta mañana» publicó Diaz en Twitter junto con la foto de varios efectivos que se encontraban durmiendo o descansando en espera de retomar sus actividades de protección.

El pasado 6 de enero, El Pentágono había anunciado el despliegue de 1.100 soldados de la Guardia Nacional para contener los disturbios en Washington luego que seguidores de Donald Trump irrumpieran en el Capitolio y que hasta la fecha dejó como saldo la muerte de 65 personas, entre ellas un policía del Capitolio.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU

The U.S. Capitol has heightened security one week out from inauguration.

Scores of National Guard personnel slept on the floor of the Capitol Visitor Center, which before the pandemic was usually crowded with tourists and school groups awaiting a tour https://t.co/8uSzUseDgl pic.twitter.com/02p4Au8L67

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 13, 2021