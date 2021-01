El presidente (E) designado por la AN/2015, Juan Guaidó, conversó este viernes con la venezolana de 18 años abusada en Argentina, cuyo violador fue liberado por «no tener antecedentes» según la jueza que lleva al caso.

«A pesar del dolor me enseñó de dignidad y valentía. Conversé con la joven víctima de abuso sexual en Argentina y su mamá Thais. Son momentos duros, buscan justicia. Todos exigimos justicia, pero sobre todo sanar. No dejemos de alzar la voz, por ella y por los que hoy no pueden», escribió en Twitter.

La identidad de la joven venezolana aún permanece en resguardo para evitar secuelas por el caso.

La connacional fue drogada y abusada el pasado sábado por su propio jefe, quien el día anterior le insistió en salir a cenar el viernes. Tras realizarle los estudios médicos el diagnóstico es de «posible abuso».

Según ella misma relató a la prensa, había comenzado a sentirse mareada después de beber un vaso de agua que su jefe, Humberto Garzón, le ofreció, y consiguió llamar a su hermana para alertarla antes de quedarse dormida.

«Inmediatamente al tomarme el agua sentí que se me dormían las manos, marco la última llamada de mi celular, que por suerte era la de mi hermana, y ella contesta. Cuando ella contesta solamente vi que la llamada estaba corriendo pero ya no le pude hablar, no le pude decir absolutamente nada, sentí fue que me dormía, estaba muy mareada, dormida, no sé, y él me estaba poniendo el pantalón, y de ahí me imagino que me volví a dormir porque cuando me desperté nuevamente estaba la policía», señaló.

Los dos últimos días para exigir que se haga justicia por la joven, quien aún permanece aterrada según relata su madre, y es que pese a las pruebas determinadas, la jueza del caso procedió a liberar a Garzón porque «no tenía antecedentes».

Esto provocó que en ayer y hoy se levantaran marchas de la comunidad venezolana en ese país, las cuales llegaron hasta los tribunales, para exigir que se haga justicia.