La dirigente sindical y miembro de Vente Venezuela en Caracas, Gricelda Sánchez, en conmemoración del Día del Educador, alegó que el gobierno de Maduro destruyó la educación y que Aristóbulo Istúriz, actual ministro de educación es «el gran traidor de la educación en el país»

Sánchez precisó que los docentes activos y jubilados del país no tienen salario, lo que ha generado que más del 50% de los docentes se hayan ido y abandonado las aulas; pues su carrera «no les permite vivir con dignidad».

Por estos mismos motivos, la dirigente sindical señaló que no hay motivos para conmemorar el Día del Educador, de forma contraria, condena la situación actual que atraviesa el sector educativo, quienes tienen ingresos mensuales de menos de 1 Dólar.

Sánchez resaltó que la administración de Maduro ha buscado silenciar a representantes del gremio educativo, como el caso del profesor y Secretario General del Colegio de Profesores de Carúpano en Sucre, Robert Franco, quien fue secuestrado y posteriormente detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el pasado 26 de diciembre por exigir los derechos del sector educativo.

Franco se encuentra actualmente detenido de manera ilegal e imputado por terrorismo.

«Hoy se comete un crimen contra un profesor. Robert Franco no es un traidor a la patria, no es un delincuente, no es un terrorista, lo persiguen por incomodar al régimen, al ser la voz de los maestros que día a día mueren de hambre y de mengua por los salarios de miseria que reciben por parte de Maduro y sus cómplices», denunció Sánchez quien también aseveró que la lucha del sector educativo es «por el bienestar de los jóvenes(…) No tenemos miedo, estamos dispuestos a luchar», concluyó.

Con información de Nota de Prensa.