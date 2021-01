La W Radio de Colombia confirmó este jueves que los abogados de Alex Saab, quienes tenían el recurso del recurso del reciente nombramiento diplomático del gobierno de Venezuela, han sido notificados que el gobierno de Cabo Verde no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro.

Para las autoridades de Cabo Verde el presidente de Venezuela es Juan Guaidó.

«Me parece clarísimo que el Gobierno de Cabo Verde se juega con los Estados Unidos y por consiguiente el rechazo de su condición de diplomático no impide que se cumpla la extradición», dijeron los periodistas durante la transmisión en vivo de la mañana de este jueves.

Ambos moderadores de la emisora colombiana afirmaron que los propios abogados del supuesto testaferro de Nicolás Maduro reconocieron que el detenido, Alex Saab, no tenía pasaporte diplomático al momento de su detención y que días después surgieron unas presuntas credenciales que manifestaban el proceso del trámite.

«Para efectos de las autoridades de inmigración de Cabo Verde estas supuestas credenciales, que no son más que unas cartas que encontraron, según, en unas maletas, no significan nada y su posterior nombramiento (como diplomático) dado por un gobierno que desconocen, no impiden por parte de la Corte aceptar la solicitud de traslado a los Estados Unidos», comentaron.

Recalcaron además que fuentes de la W Radio coincidieron en que autoridades de EEUU dejaron una declaración en las que aseguran que las cartas «credenciales» surgieron a la luz pública después de iniciar los trámites y las llevaron sus abogados.

«Ellos siempre dijeron que tenía condición de diplomático, pero no lo pueden probar por falta de pasaporte al momento de su detención. Usó más bien pasaportes que no tenían validez», destacó la WRadio.