Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámaras, señaló este viernes que en la reunión que sostuvieron con la comisión de diálogo de la AN/6D que preside Jorge Rodríguez, pidieron la devolución e indemnización de activos confiscados por el chavismo desde el mandato de Hugo Chávez y la recuperación de activos públicos.

«Planteamos la necesidad de hacer respetar todo el entramado económico que la Constitución contempla que es las garantías económicas. Que se reafirmara con hechos o acciones el respeto a la propiedad privada, que se contemplara la devolución e indemnización de activos que fueron confiscados o tomados de alguna manera, se habló de la necesidad de reactivar los activos públicos, no me refiero a los que fueron los expropiados o confiscados, sino aquellos que el país ha construido a través de los últimos años que están siendo desvalijados. La necesidad que esos activos fueran reincorporados prontamente a su producción y generar empleos», explicó Fernández a Unión Radio.

Pidió que esto último se haga «de forma transparente y que así como participan chinos, rusos e iraníes, que son los gobiernos cercanos a Venezuela, también es importante que participen los venezolanos y que participen inversionistas de nuestro país».

Por otra parte, plantearon la necesidad de discutir en el seno de la AN/6D una Ley de Amnistía «para traer un poco de calma, para que sean hechos concretos y no solo manifestación de voluntad».

Precisó que el objetivo sería «poner fin a tantos presos políticos, diferencias y a tanta incomodidad que existe para ejercer la actividad política».

En dicha reunión de ayer además, Ricardo Cusanno pidió a los representantes chavistas no politizar la vacuna contra el coronavirus además de un acuerdo político.

«Queremos soluciones para la nación. Primero se debe buscar soluciones al drama humanitario. Sin salud difícilmente vamos a poder recuperar la economía. Se debe dejar de asfixiar a la actividad económica», subrayó

Además Cusanno informó que entre sus propuestas está promover una ley de amnistía para que Venezuela armonice sus posiciones ante la comunidad internacional. «Hemos planteado que en lo político se promueva un espacio para una ley de amnistía, si Venezuela no armoniza las posiciones, y no hay encuentro entre los actores políticos no nos reinsertaremos en el concierto de las naciones, y mucho menos saldremos del drama donde estamos hoy».