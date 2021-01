El Reino Unido mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015, así como a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, informó este jueves el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab.

“El Reino Unido sigue reconociendo a la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 y reconociendo a su presidente como presidente interino, ya que las elecciones legislativas de diciembre no fueron libres ni creíbles”, señaló Raab en Twitter.

En otro mensaje, pidió a “todos los líderes de Venezuela” que se unan y apoyen “el restablecimiento de la democracia”.

El reconocimiento de Guaidó ha estado en la palestra desde la instalación de la AN/6D, controlada en su mayoría por el chavismo gobernante. La UE, por ejemplo, se limitó a seguir manteniendo el apoyo, pero sin darle la connotación de Presidente.

Otros países ya han dado su apoyo y reconocimiento al líder opositor, como el Grupo de Lima, donde al menos 12 naciones rechazaron la instalación de Parlamento y reiteraron el respaldo al diputado guaireño.

The UK continues to recognise the Venezuelan National Assembly elected in 2015 and to recognise its president as interim president, since legislative elections in December were neither free nor credible.

We call on all Venezuela's leaders to support the restoration of democracy

