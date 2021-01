a Alianza Democrática, compuesta por los partidos opositores que participaron y fueron electos el pasado 6D, rechazó la nueva directiva propuesta por el Gran Polo Patriótico por considerarla netamente afecta al oficialismo.

La nueva directiva se encuentra compuesta por Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, Iris Varela como primer vicepresidenta y Didalco Bolívar como el segundo vicepresidente, quienes ya están juramentados.

El diputado electo por Cojedes, José Gregorio Correa, destacó que sólo votó el 20% y aun así ellos ocupan el 90% de los curules; «esa no es la realidad de Venezuela, (…) deciden tener hoy el 100% de la dirección parlamentaria, no estamos de acuerdo y rechazamos esa conducta excluyente, no representa la realidad del país, sírvase señor secretario accidental, dejar constancia expresa, clara y expresiva que la Alianza Democrática no está de acuerdo con esa propuesta, el 80% de Venezuela no votó por ustedes», destacó.

Correa también añadió que si bien la Alianza Democrática son 20 diputados, ellos representa a más venezolanos, mientras que el oficialismo, con mayoría en parlamento, representan a menos venezolanos.

Por otra parte, Javier Bertucci, diputado electo y líder del partid El Cambio, afirmó que esta directiva no es el cambio que la instalación de esta nueva AN busca, «el país necesita un msj de cambio, si ese mensaje no sale de esta AN que hoy empieza, caeríamos en el mismo error de la AN saliente, creo que el país y todos nosotros necesitamos cambio, el oficialismo necesita cambios, y esta manera de imponerse evita estos cambios, evita la posibilidad de innovación, nuevas caras e ideas que nos permitan avanzar ala profunda crisis que tenemos»

Bertucci destacó que la oposición presente «no viene con agenda de golpe ni invasión», por lo que están ahí para generar respuesta y soluciones al país.

«Hemos sido valientes para estar aquí hoy representando una AN, debemos movernos en ese mensaje de unidad, tolerancia e inclusión, por esa razón nos oponemos categóricamente a la directiva y la secretaria, debería tener diputados de oposición para darle el mensaje correcto a la oposición», señaló Bertucci.