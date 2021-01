El diputado Luis Florido (VP-Lara) dijo este martes que reconoce que el tiempo de la AN electa en 2015 se venció, pero que no puede ser entregada a quienes fueron electos de forma ilegítima en un fraude electoral que no ha sido reconocido por más de 50 países. Destacó que hoy son varios los parlamentarios que abandonaron la lucha por la democracia, pero aseveró que él seguirá trabajando por elecciones libres.

A través de un audio de WhatssAp, expresó que algunos de sus colegas no entienden porque deben continuar ejerciendo como diputados y declaró: el tiempo del Parlamento concluyó, se venció y eso es absolutamente cierto, pero también es cierto que no podemos entregar nuestra posición como diputados a quienes no han sido legítimamente electos. Debe haber una elección, la AN debe seguir legislando y generando acciones para defender la democracia.

Enfatizó que el Parlamento es el último «reducto» que le queda a la oposición y por eso los diputados deben apoyar su continuidad y a Juan Guaidó. «No es que unos seamos más valientes que otros. En estos momentos no se trata de valentía, sino de inteligencia. Defender el Parlamento, a Juan Guaidó como parte de la institución. No es porque Guaidó sea popular o no, sino porque encabeza una institución que es el último reducto de democracia que queda en Venezuela».

Asimismo, refirió a quienes han retirado su apoyo a esta estrategia y a los diputados «alacranes» que decidieron apoyar a Luis Parra hace 1 año. «Algunos no lo comprenden, otros prefieren disparar, bombardear y disparar desde la cintura. Pero hoy, las cartas están echadas, ya todos sabemos donde está cada quien: quienes iban a hacer alacranes se vendieron y se entregaron; los que iban a abandonar la lucha, la abandonaron; y los que la continuamos por decisión, el país también lo sabe».

«No tenemos hoy la fortaleza mediática que pudimos tener hace un tiempo, porque la hegemonía comunicacional nos ha quitado todos los medios. Sabemos que los espacios serán más reducidos, que no tendremos mucho medios para comunicar lo que estamos haciendo pero hay que defender lo que nos corresponde», sentenció.

Florido reiteró que el objetivo es lograr elecciones libres y justas y alegó «este debe ser el objetivo, porque la democracia da respuesta a las crisis. Con democracia se come, lo vimos en 40 años de democracia, la gente comía bien. Ahora en 22 años del chavismo, la gente se ha depauperado, el nuevo venezolano es famelico, está enfermo y en situación grave de crisis económica. Cientos de muertos por desnutrición, sin capacidad financiera; ese es el legado de estos rojos», condenó.