El periodista tachirense Obeysser Prada ha recibido varias amenazas por parte de personas desconocidas. El comunicador había denunciado un hecho irregular donde estaba vinculado el hijo del chavista Freddy Bernal.

Así lo denunció IPYS Venezuela en Twitter, donde se compartieron capturas de pantalla de las amenazas que recibió Prada poco después de haber denunciado el hecho.

“Periodista Obeysser Prada denunció ser víctima de amenazas desde cuentas en Twitter y a través de mensajes de Whatsapp posterior a denunciar un hecho irregular ocurrido en #SanCristóbal vinculado con el hijo del dip. Freddy Bernal y las FAES”, señaló la organización.

En otro mensaje detallaron que “los desconocidos amenazaron con hackear sus cuentas si no desmontaba las fotos que acompañaban algunas de las denuncias del comunicador. Durante la tarde del #28Ene Prada señaló haber recibido intentos de hackeo a su correo electrónico”.

En los mensajes recibidos por Prada, de números de otros países, le exigen eliminar las fotos que había publicado en Twitter “donde expone a nuestro secretario general vinculado al hijo de un funcionario que no aparece en esa foto”.

Si no lo hace, dicen los mensajes, “hackearemos sus redes y celular”.

Esta semana, Nicola di Gioia, empresario de Táchira, denunció que un hijo de Freddy Bernal junto con funcionarios de las FAES acudieron a su restaurante en San Cristóbal donde lo agredieron físicamente y amenazaron a varios que estaban en el sitio.

“Sangre por todos lados. Apenas me metieron el golpe, me agarró uno por detrás y me ahorcó y me tuvo un rato ahí y se me fueron las luces. Caí al piso. Los pocos clientes que estaban, la gente que trabaja ahí, todos empezaron a intervenir. Eran como ocho o nueve (los sujetos). Entraron al negocio, golpes para todo el mundo, celulares”, contó el empresario.