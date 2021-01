La defensa del empresario colombiano Álex Saab, señalado por narcotráfico y ser testaferro de Maduro, apeló formalmente a la extradición a EEUU.

Los argumentos de la apelación fueron presentados ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde Praia, este viernes, informó El Espectador. «Su abogado principal en dicho país José-Manual Monteiro comentó: que si bien Cabo Verde y los EEUU afirman que la solicitud de extradición se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional y Organizada (UNCTOC), no hay garantías para el empresario porque EEUU no es firmante de esa convención».

“Está muy claro que una solicitud de extradición de Cabo Verde a los EEUU no podría y no sería concedida. La UNCTOC no está reconocido legalmente por los EEUU como motivo para aprobar una extradición a Cabo Verde en ausencia de un tratado bilateral, el cual no existe y por qué Cabo Verde y los EEUU han tergiversado y tramado la ruta de la UNCTOC pero no han dejado clara la inaplicabilidad de esta opción”, dijo. «Saab corre el riesgo de que le condenen a 160 años de prisión, lo que se considera una cadena perpetua en el sistema jurídico de Cabo Verde y, por lo tanto, una sentencia que impide su extradición”, alegó.

Otro de sus abogados, Geralado Almeida dijo que “no se dan las condiciones legales ni morales, ni en el derecho internacional ni en el derecho caboverdiano, para proceder a la extradición del Embajador Saab”.

“De hecho, en este proceso se infringieron importantes normas del derecho internacional público, tanto del derecho general como del derecho consuetudinario, así como del derecho regional, debido a que Cabo Verde es miembro de la CEDEAO, lo cual impide la extradición del diplomático Embajador Saab. Además, si el Embajador Saab padece una enfermedad grave, no puede aguantar el encarcelamiento en una prisión de muerte estadounidense, por lo que, en caso de extradición, es probable que su destino sea la muerte”, agregó.

El 25 de julio de 2019, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron acusados por el Departamento de Justicia de EEUU por ocho cargos relacionados con el lavado de alrededor de $350 millones. Según la acusación presentado ante una corte del Distrito Sur de Florida ambos habrían blanqueado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas norteamericanas, aprovechándose del sistema de cambio regulado.