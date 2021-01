El secretario de organización nacional de AD, Carlos Prosperi, pidió este jueves a Nicolás Maduro dar garantías electorales y se «separe de Miraflores» para así participar en las elecciones de gobernadores y derrotarlo «en todos los estados», respaldando así a Henryregio Ramos Allup quien dijo que solo participarán en los comicios regionales si es con la tarjeta del partido y con condiciones.

En una gran asamblea partidista, Prosperi afirmó que la tolda blanca debe marcar la pauta para comenzar a «debilitar, desde las bases y junto a los comités locales, aún más ese desgobierno».

«Nosotros hoy tenemos que pensar con la cabeza y no con el corazón, sino comenzamos a debilitar este desgobierno logrando avanzar en la sectores populares, no vamos a salir de esta agonía que atraviesa Venezuela», subrayó.

En este sentido, el dirigente adeco hizo un llamado a la unidad nacional para seguir luchando por condiciones electorales que permitan se celebren comicios libres y transparentes. «Aquí no hay tregua con unas personas que han hambreado a Venezuela, pero nosotros vamos a seguir exigiendo condiciones electorales para poder participar», ratificó.

Asimismo, resaltó que un pequeño grupo que se prestó para una farsa electoral «solo tienen una casa y una tarjeta secuestrada», más no cuenta con el respaldo de la verdadera militancia acciondemocratista. «Quienes creyeron que quitándonos la tarjeta nos iban a quitar la militancia, se equivocaron, que vengan a Barinas para que vean que aquí están los adecos en la calle, comprometidos con Venezuela», enfatizó.

Durante la actividad también se contó con la presencia del gobernador de Mérida, Ramón Guevara; miembros del Comité Ejecutivo Nacional de AD, los secretarios generales y de organización de las Secciónales Barinas, Mérida, Lara, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia.

La primera autoridad de Mérida indicó que pese a las dificultades que representa gobernar en momentos de crisis, con recursos limitados y «protectorados», han logrado atender a los ciudadanos y «abrir el camino para las nuevas generaciones presentes y futuras».

A su juicio, este es el momento de «unidos y con la frente en alto» avanzar en la reconquista de la democracia. «Como dijo nuestro líder fundador, we will come back. Adelante, seguiremos luchando para recuperar todos los espacios del país», finalizó.

Nota de prensa