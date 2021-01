Diosdado Cabello, diputado de la AN electa en diciembre, dijo que desde hoy 5 de enero comienza una “nueva era política” para Venezuela, luego de que se instalara formalmente el Parlamento controlado por el chavismo.

Desde la sesión de instalación, en el Palacio Federal Legislativo, Cabello señaló:

“Hoy 5 de enero se instala está Asamblea Nacional por mandato del pueblo de Venezuela y lo contemplado en esta Constitución”, para seguidamente remarcar que el nuevo “período histórico y político” tien que “llevar a entender las funciones de cada institución del Estado y de la Asamblea Nacional”.

Comentó que la junta directiva ya instalada, que preside Jorge Rodríguez, “tiene una gran mayoría chavista, fortalecida, consciente y un grupo de diputados de la oposición bienvenidos al foro de debate”.

En tanto, Cabello afirmó que la AN de Juan Guaidó le hizo un daño al país al creer que podrían cambiar de gobierno.

«Deben recordar el aquelarre de aquel 5E del 2016, la locura, pensaron que desde la AN podían cambiar la estructura de gobierno, y acabar la esperanza de un pueblo, le hicieron daño a un pueblo, a un país», destacó Cabello quien reafirmó el período de esta nueva asamblea que abarcará desde el 2021 hasta el 2026 y que ahora abarca un mayor volumen de diputados.

«Hoy 5E se instala esta AN por mandato del pueblo de Venezuela, sintámonos orgullosos y felices porque se abre u nuevo período que lleva a entender las funciones de cada estado (…) en esta Constitución no sale que en 6 meses el presidente debe ser echado; esta AN que se instala hoy, se instala con una gran mayoría unida y consciente»

Cabello también ratificó su apoyo a la propuesta de parte del Gran Polo Patriótico (GPP) para la junta directiva de la AN; «quiero hacer una propuesta, esta AN que arranca hoy, quero proponer para presidente a Jorge rodríguez Gómez, quien vivió en carne propia los atropellos de la cuarta República, para primera vicepresidenta, Iris Varela y para la segunda vicepresidencia a Didalco Bolívar por su experiencia como político y gobernador, es una propuesta integral desde el GPP», la AN la dejaron morir desde la directiva del año pasado», señaló Diosdado antes de finalizar su intervención en el acto de instalación.