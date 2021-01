El comisionado de Juan Guaidó para Asuntos Exteriores, Julio Borges, envió este martes una carta a la comunidad internacional sobre el tema del Esequibo, donde destacan el no reconocimietno a la jurisdicción de la CIJ.

“Desde la AN hemos avalado la posición de Venezuela de no reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ y por esto, creemos que el régimen actuó de manera negligente al no asistir a la audiencia para subrayar nuestros alegatos sobre no reconocimiento y apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra”, indicó Borges.

En otro mensaje, señaló que una vez concluida esta fase preliminar del proceso, “corresponde ahora una nueva etapa donde se conocerá el fondo del asunto”.

“Es indispensable que la República asuma su defensa con vigor y con la participación de todos los sectores del país, incluyendo nuestra Fuerza Armada. Una FANB que ve el manejo torpe del régimen en esta materia y sabe que fue Nicolás Maduro quien abandonó el reclamo legítimo del Esequibo a cambio de apoyo político internacional”, criticó.

Y al mismo tiempo, mostró preocupación por el patrullaje de la fachada atlántica por parte de la Armada bolivariana, anunciado ayer por el gobierno/ANC. Para Borges, “debemos estar muy claros en cuál zona se realizará el patrullaje conjunto”, por lo que “exigimos que nuestra soberanía sea respetada”.

Ayer, el gobierno madurista anunció el patrullaje en la fachada atlántica debido a los ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos y la República Cooperativa de Guyana cerca de aguas territoriales. A la par, denunciaron la incursión de naves de ExxonMobil que están ubicando recursos naturales en territorio en disputa.

Desde Miraflores, la vicepresidenta del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, dijo que se había enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, “alertando de la paz y la estabilidad” en la región.

“No queremos a Craig Faller en el Caribe haciendo ejercicios militares, con la protección de intereses que tienen en un territorio controvertido. Es una carta para la alerta. Estamos preocupados en Venezuela por el desarrollo y en sus manos está la garantía de paz en la región”, señaló.