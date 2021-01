El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón dijo este miércoles que países aliados de Nicolás Maduro reconocen la AN electa el 6 de diciembre por «conveniencia», ya que esperan tener concesiones comerciales sin costo alguno o a costos muy bajos.

En entrevista concedida a Tv Venezuela, destacó que Maduro «avanzó en el plan de echar mano a la AN, AN que carece de legitimidad para la mayoría de los venezolanos y para el mundo democrático».

«Habrán países aliados de Maduro que van a reconocer esta AN por conveniencia porque quieren estabilizar al régimen, porque a algunos inversionistas les conviene aprovechar ese vacío de inversiones de países desarrollados para tener concesiones -básicamente- sin costo alguno; costos muy bajos para meterse en algunos negocios que pueden ser muy rentables y para eso necesitan aprobación legislativa», estimó.

Sin embargo, subrayó que al final del día, esta AN es hecha a la medida de Maduro y agregó «por otro lado, hay una AN electa en 2015 y hay que recordar que desde el 2016 no se le permitió ejercer funciones y el escenario es muy similar a los 5 años previos donde no pudo ejercer como AN».

Al ser consultado sobre los diputados que decidieron no apoyar la continuidad legislativa, Alarcón expresó que esto era un hecho predecible.

«Era predecible y por eso se decidió otorgar funciones a la Comisión Delegada porque había diputados electos en 2.015. Unos del Pusv, otros partidos que participaron el 6 de diciembre y otros tienen miedo de mantener la posición de diputados. Era predecible que muchos diputados iban a desertar en este esfuerzo, y que no iban a continuar en la AN».

Además, resaltó que tras estas deserciones hay diputados que apuestan al «descalabro del liderazgo de Guaidó y tratan de colocarse en una posición diferente y distante para ocupar estos espacios».

Al manifestar su opinión personal, apuntó: cualquier posición que se aleje de la unidad difícilmente puede lograr ocupar o sustituir el espacio que el G4 o Guaidó ocupan hoy en día.