El alcalde de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira respondió este lunes a Maduro y lo invitó a separarse de sus «bayonetas» y de sus «títeres» para que ambos se midan en elecciones de gobernadores.

En Twitter, Sira criticó que Maduro haya dicho que Anzoátegui ha sido abandonado por el mandatario regional. «Habla de abandono y el país hundiéndose. Habla de abandono mientras la inflación se dispara, el hambre crece y los venezolanos huyen; habla usted de abandono. ¡Que descaro! ¡Qué falta de honestidad!».

«Maduro, ¿usted me pide que me mida?, bueno le reto a que asuma la candidatura a Gobernador, no mande a sus títeres ¡Vamos a medirnos!. Apártese de las bayonetas y conozca la valoración de la mayoría de los ciudadanos», enfatizó. «Conozca el sentimiento de un país entero que rechaza a este sistema de miseria que usted ha profundizado».

Sira destacó que Maduro habla de abandono, cuando el país está hundiéndose. «Usted ha sido quien abandonó al país, su desidia destruyó la economía, las empresas del Estado, los servicios públicos centralizados, ud. destruyó al país entero. Sus errores crearon la Crisis Humanitaria, usted es el único responsable del caos en Venezuela».

Asimismo, aseveró que Maduro critica la gestión de la alcaldía de Anzoátegui pero no dice que desde Caracas «no le envían ni un céntimo». «Cuando nos asfixian presupuestaria y financieramente. Y a pesar de ello hemos demostrado que con poco podemos hacer mucho más que ustedes. Y que le quede claro que así como rescatamos a Anzoátegui de sus cómplices, los demócratas vamos a rescatar a toda Venezuela de esta tragedia que llaman Revolución y que apellidan Socialismo», concluyó.