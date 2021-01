El canciller oficialista Jorge Arreaza se pronunció este lunes sobre el anuncio del Gobierno de Canadá quien mantendrá el respaldo a Juan Guaidó, y dijo que ha sido un “triste papel” el que han jugado con el apoyo a las políticas y sanciones de EEUU.

“Como el gobierno de Canadá no respeta, ni la Carta de la ONU, ni la soberanía de Venezuela, anuncia que seguirá subordinado a las políticas y sanciones de EEUU para violar los derechos humanos de los venezolanos. Qué triste papel han jugado. ¡Una vergüenza!”, afirmó Arreaza vía Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, indicó este lunes que su país seguirá apoyando y reconociendo a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, y a la presidencia interina.

“Como las elecciones del 6 de diciembre no fueron libres ni justas, Canadá continuará reconociendo a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en 2015, como la legislatura legítima de Venezuela y su presidente como Presidente interino”, posteó Champagne en su cuenta oficial Twitter.

El diplomático señaló que Canadá “siempre estará con Venezuela en su lucha por restaurar la democracia y con Juan Guaidó”.

Horas antes, se conoció que el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, inicia este lunes una gira por cinco países latinoamericanos con el fin de reforzar sus lazos en la región por medio de una diplomacia “con empatía y firmeza”, según dijo en una entrevista con Efe donde reiteró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y a la “restauración de la democracia” en Venezuela.

Más temprano



El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, advirtió este lunes que este martes 5 de enero la “dictadura” de Nicolás Maduro intentará militarizar el Parlamento como en el año 2020, y “tomarlo a la fuerza” usurpando funciones.

“Mañana la dictadura intentará militarizar el Parlamento como en 2020. Su plan es aniquilarnos no solo políticamente, sino moralmente”, expresó Guaidó en su cuenta oficial Twitter.

El líder opositor indicó que los oficialistas “tomarán el Palacio Legislativo por la fuerza, usurpando funciones. Ya lo han hecho con la falsa Constituyente o intentando comprar diputados”.

“La pretensión de secuestrar el Poder Legislativo ya fue rechazada por la comunidad internacional desde la convocatoria al fraude del 6D, y también por los venezolanos el propio 6D y en la Consulta Popular”, insistió.

En ese contexto, Guaidó aseveró que “a la dictadura esta farsa le saldrá igual o peor que las anteriores”.

“Seguiremos de pie con los venezolanos, haciéndole frente a la dictadura y defendiendo la interlocución legítima de Venezuela y la posibilidad de tener democracia en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, Guaidó sostuvo que el Parlamento nacional “no se detendrá hasta haber logrado elecciones libres y justas”.

Canada will always stand with 🇻🇪 in their fight to restore democracy. @jguaido

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 4, 2021