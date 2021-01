El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, acusó este martes a Mike Pompeo de «jactarse de robarse» 40 millones de dólares en combustible destinado a Venezuela de parte de Irán, el cual desde la oposición han denunciado es enviado una parte a Cuba.

«El Secretario de Piratería de Trump, Mike Pompeo, se jacta de haber robado 40 millones de dólares en combustible que pertenece al pueblo venezolano. Es la confesión de un criminal que seguramente se enfrentará a la justicia eventualmente. La justicia poética lo verá sin trabajo en unos días», tuiteó Arreaza.

El tuit responde a uno de Pompeo quien dijo que en agosto de 2020, los EEUU incautaron envíos de combustible de Irán destinados a Venezuela.

«El dinero de esa venta – más de 40 millones de dólares – fue a nuestro Fondo para las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado, en lugar de a Maduro, el IRGC, y a los apoderados del terror», subrayó el jefe saliente de la diplomacia estadounidense.

Dicha gasolina iraní, según la oposición, ha sido enviada una parte a Cuba, quien en los últimos días rechazó el envío del combustible por ser «de mala calidad».

Trump's Secretary of Piracy, @SecPompeo boasts about stealing $40 million in fuel that belongs to the Venezuelan people. It's the confession of a criminal who will surely face justice eventually. #PoeticJustice will be seeing you out of a job in a few days. #GAMEOVER https://t.co/kZNrV2Z7ot

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 12, 2021