El excandidato presidencial Henrique Capriles abogó este lunes porque la oposición reevalúe su estrategia y se siente a negociar con el chavismo para buscar una solución a la crisis, proceso que ya se repitió sin éxito en el pasado.

«El mundo libre… insta a una solución política negociada. Yo sí creo que hay que construir ese proceso de negociación… del lado del chavismo sí hay gente que quisiera la negociación», sostuvo a los medios extranjeros.

Recordó el líder opositor que el año pasado «hubo un primer esfuerzo, no llegó hasta el final».

Insistió Capriles en que la estrategia «tiene que cambiar. Si no tenemos una estrategia sobre la base de la realidad, nuestra estrategia nunca va a poder avanzar”.

Ante todo esto, propuso una «negociación con dos brazos»: El humanitario para controlar la pandemia, y el político para nombrar nuevas autoridades electorales para definir un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales.

Asimismo, pidió la participación de la comunidad internacional, pero sobretodo de EEUU porque «no se trata de ir a cualquier proceso electoral con los ojos tapados, a ciegas. Se trata de luchar todos por condiciones mínimas… Ellos (el chavismo) no son demócratas, hay que imponerles la democracia».

Por otro lado, criticó que mientras en el resto del mundo se preparan para iniciar la vacunación contra el coronavirus, en Venezuela todavía no se sabe qué pasará, pese a que Nicolás Maduro dijo que 10 millones de personas sería inoculadas con la Sputnik V en el primer trimestre de 2021, lo cual no ha dado inicio.

«A esta hora, en enero, mientras el mundo se prepara para sus procesos de vacunación, nosotros no sabemos qué va a pasar aquí con el tema de la vacunación», expresó.

En tal sentido, dijo que la vacunación en Venezuela no puede convertirse en las bodegas de vacunas, «o sea, los nuevos bodegones de vacunas. Entonces, aquí el que no tenga dólares, no tenga plata ¿no se va a poder vacunar?».

Maduro ha reiterado que la vacunación en Venezuela será con la Sputnik V y también espera por la aprobación de una vacuna cubana para llevar dicho proceso.