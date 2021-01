El Gobierno alemán declaró hoy su rechazo al nuevo parlamento venezolano instalado el día de ayer y considerado producto de unas elecciones que la mayoría de países no reconoció.

Maria Adebahr, portavoz de Exteriores, señaló en rueda de prensa que Alemania apoya la declaración emitida hoy por la Unión Europea y destacó que Berlín no ha cambiado de postura hacia Venezuela, reseñó La Vanguardia.

«Ya hemos discutido al respecto en círculos de la UE y nos hemos puesto de acuerdo en que no reconocemos el resultado de las elecciones y en que seguimos considerando ilegitimo el Parlamento que ayer inició su trabajo», comentó Adebahr quien reiteró que las elecciones celebradas el pasado 6D que dieron origen a la instalación de la AN del día ayer, no fueron «ni libres ni justas ni cumplieron con los estándares mínimos del derecho internacional, ni tampoco el proceso electoral fue inclusivo».

«No creemos que de esta manera se pueda superar la crisis en Venezuela, sino únicamente con elecciones parlamentarias y presidenciales justas, libres y creíbles», comentó la portavoz alemana.

Por otra parte, Adebahr no respondió cuando se le preguntó si el país teutón dejó de considerar a Guaidó como el presidente encargado designado por la legítima AN, por lo que se remitió al comunicado de la UE mantener su compromiso con la «AN saliente»