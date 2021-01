Este martes, parlamentarios que apoyan a Juan Guaidó sesionaron para ratificar la junta directiva designada en 2020, encabezada por Guaidó, Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente. Sin embargo, cinco de los diputados que lo apoyaron el año pasado manifestaron que decidieron entregar su cargo y no apoyar la continuidad legislativa de la AN.

¿Quiénes decidieron apartarse y «cerrar ciclos»?

1. Stalin González: El exparlamentario, ex segundo vicepresidente de la AN y militante de UNT dijo este lunes que cerró un «capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos, pero también de errores».

«No me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga y la entereza es mi bandera. Queda mucho trabajo por delante, debemos organizarnos e intercambiar ideas», escribió en Twitter.

«Es cierto que el voto es un objetivo estratégico para decidir nuestro futuro, por eso tenemos que luchar para que exista un ambiente con condiciones, donde valga la pena votar. Si un gran actor internacional no contribuye al acercamiento, la vía se ve comprometida», agregó.

2. Marialbert Barrios: representante por Caracas y militante de PJ, Barrios declaró que se mantendrá comprometida con el «progreso del país como militante de PJ» y agradeció a las parroquias de El Junquito, La Pastora y Catia por haberla elegido como representante.

«Mi misión continuará siendo empoderar a nuestra gente para que sean ellos los protagonistas de las conquistas de los derechos civiles más urgentes; participación, libertad de expresión y de protesta, y la garantía de elecciones en condiciones justas», escribió en Instagram y Twitter.

3. Dennis Fernández: también este lunes, la diputada adeca manifestó que será comprometida con la democrtacia desde otros espacios y agradeció al pueblo de Cojedes por la «confianza depositada».

«Fueron 10 años de experiencias hermosas defender y representar a este noble pueblo. Nos vemos ahora en las comunidades, en la arena política y social», posteó.

4. Jesús Yánez: este integrante de la tolda blanca también anunció que se aparataría del cargo que ocuó durante los últimos 5 años, tras explicar que no requiere de un cargo para continuar apostando a que regrese la democracia a Venezuela.

«Durante cinco años con abnegación me dediqué a servir a mi país. Como buen adeco lucharé por una Venezuela libre y de los venezolanos”, tuiteó.

5. Rafael Guzmán: militante de PJ y diputado electo por el circuito 4 de Miranda, anunció este lunes que se apartaría de su cargo como diputado y agradeció a los mirandinos por acompañarlo estos últimos 5 años.

«Agradezco a nuestra gente del circuito 4 de Mirandaꓽ La Dolorita, Caucagüita, Filas de Mariche, Guarenas, Guatire y Araira. Gracias por haber confiado y acompañarme en el trabajo constante durante estos años. En los recorridos por esas calles del circuito vivimos infinidad de experiencias, hicimos equipo y construimos grandes amistades. Mi compromiso y vocación de servicio con ustedes sigue intacto», escribió en la red social.

Destacó que pueden seguir contando con él como ciudadano. «El mandato es un préstamo que nos dan los ciudadanos y según nuestra Constitución hoy se termina ese mandato. Siempre defenderé nuestra Carta Magna, por eso cierro una etapa como diputado pero en mi condición de ciudadano seguirán contando conmigo».

