Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática aseveró este lunes que la tolda blanca no participará en las elecciones regionales hasta que no hayan condiciones electorales, entre las que destacan: otro CNE, devolverle las tarjetas de los partidos a sus verdaderos dirigentes y observación internacional.

En entrevista concedida a ND, Prosperi destacó que AD ha exigido y seguirá exigiendo condiciones electorales reales y dijo que hasta que esto no se consolide no participarán en fraudes electorales.

«Hemos venido haciendo un trabajo en función de construir una ruta electoral creíble. Los adecos nos seguimos organizando para procesos electorales transparentes».

¿Qué condiciones exige AD?

– Un nuevo CNE electo por la AN

– Que se le devuelvan las tarjetas a los verdaderos dirigentes y a la militancia que siempre ha estado frente a esas organizaciones políticas

– Depuración del registro electoral permanente

– Observación internacional

«Siempre y cuando nos den las garantías necesarias para que por la vía electoral se le ponga el fin a la crisis, vamos a seguir buscando un camino y una ruta electoral donde el pueblo pueda salir a expresar el descontento que tiene sobre la mala gestión gubernamental de los últimos 22 años», enfatizó.

«Si se dan estas elecciones con garantías y además se realizan cada una de las elecciones vencidas o las que no se realizaron porque no se cumplieron estas normas, Acción Democrática participará en cada uno de los procesos electorales», ratificó.

En este sentido, Prosperi subrayó que no fue un error convocar a la abstención el 6 de diciembre: no podemos seguir convalidando procesos «electorales» donde no hay garantías. Aquí hubo una clara violación a la constitución, no se escogió un CNE con las 2/3 partes, secuestraron las organizaciones políticas arrebatándolas a través del TSJ. No hubo observación internacional.

«Lo que pasó el 6 de diciembre fue un simulacro muy parecido a la constituyente, la que no cumplió ningún propósito porque sabemos que fue electa para reformar o realizar una nueva constitución y nada de eso se cumplió. Simplemente instalaron un parlamento paralelo y lo mismo pasó con esta farsa del 6 de diciembre. No la podemos avalar y sabemos que no fue un error no participar».