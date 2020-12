La Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias de ayer, al considerarlas como no creíbles, inclusivas o transparentes. Afirma el bloque que los resultados de esos comicios no son “representativos de la voluntad del pueblo”.

“Lamentablemente, las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano”, así lo sostiene el alto representante de la UE para las relaciones exteriores, Josep Borrell.

Aclaró el funcionario que Venezuela necesita “urgentemente” una solución política para “poner fin al estancamiento actual y permitir la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia a su pueblo”.

“La Unión Europea hace un llamado a las autoridades y líderes venezolanos para que prioricen los intereses del pueblo venezolano y se unan urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por Venezuela, con el fin de encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política, a través de elecciones presidenciales y legislativas inclusivas y transparentes”, sostiene un comunicado publicado en la página oficial del Bloque.

“La UE está dispuesta a apoyar este proceso y seguirá trabajando con todos los actores relevantes”, añadió.

Ayer se celebraron las elecciones parlamentarias en Venezuela en donde el chavismo resultó ganador con el 67% de los votos escrutados, obteniendo la mayoría del Parlamento nacional.

Ya esas elecciones contaban con la desaprobación de otros países de América y ahora la UE viene a sumarse a quienes, en todo caso, mantienen el reconocimiento a Juan Guaidó y a la actual AN como la verdaderamente legítima y capaz de evidenciar el mandato de la población venezolana.

El canciller del chavismo, Jorge Arreaza, ya reaccionó a la posición de varios países y defendió que la participación en las elecciones fue la misma que la registrada en Rumania ayer, país sin sanciones, donde coincidencialmente se celebraron comicios parlamentarios.

A continuación, el comunicado de la UE:

Venezuela: Declaración del Alto Representante en nombre de la UE sobre las elecciones a la Asamblea Nacional

Lamentablemente, las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano.

Venezuela necesita urgentemente una solución política para poner fin al estancamiento actual y permitir la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia a su pueblo. La Unión Europea hace un llamado a las autoridades y líderes venezolanos para que prioricen los intereses del pueblo venezolano y se unan urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por Venezuela, con el fin de encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política, a través de elecciones presidenciales y legislativas inclusivas y transparentes. La UE está dispuesta a apoyar este proceso y seguirá trabajando con todos los actores relevantes.