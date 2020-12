De acuerdo con Ángel Tortolero, el sueldo mínimo de los empleados públicos de 2014 fue reducido drásticamente no por la gestión de Nicolás Maduro, sino por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos.

“Los empleados públicos somos un gran voluntariado a nivel nacional. Ahora, ¿Quién me quitó el sueldo que tenía en el 2014? ¿Me lo quitó Nicolás Maduro? No, me lo quitó directamente las sanciones. Todos los empleados públicos vimos cómo un salario de 300 dólares se vino a 1 dólar, 0,80 centavos”, dijo.

“Yo vi como profesor universitario, como mi salario que era de 800, 1.000, 1.500 dólares; bajó de repente a 10 dólares mensuales”, añadió.

Se refirió al sector privado, criticando que no son desfavorecidos porque, afirma, han vivido 120 años del erario público. “¿O es que los 5.000 millones de dólares a Polar y préstamos no ha valido de nada?”.

“Pregunte cuántos préstamos se les ha dado a la gran industria”, precisó en una entrevista por Unión Radio.

Reconocimiento a Guaidó

En tanto, dice que es mentira que el presidente de la AN, Juan Guaidó, tenga el apoyo total de los países aliados luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde el chavismo ganó.

“No sigan repitiendo esa gran mentira. Decir que toda la comunidad internacional es un exabrupto. La comunidad internacional la componen 194 naciones, de las cuales una treintena de países, incluyendo al Imperio (Estados Unidos) y la Unión Europea, tal vez siga apoyando convenientemente una ficción que solo sucede en Venezuela”, dijo el analista internacional.