El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, invitó este lunes a todos los venezolanos a participar en la Consulta Popular, y reiteró que es una forma de decir “ya basta de este régimen” de Nicolás Maduro.

“A mí me encantaría ver a los venezolanos votando en elecciones libres, justas y verificables, eso es un derecho universal, constitucional y del ser humano, pero este régimen no ha permitido que puedan expresarse, entonces la AN y el presidente interino Juan Guaidó, han hecho un trabajo tremendo sobre la Consulta Popular, pueden ir a la página web www.consultaporvzla.com y es una oportunidad de expresarse no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera”, expresó Story en un video difundido en Twitter por el periodista Gabriel Bastidas, quien agregó que “desde este 7D se puede participar de manera digital por varias vías, como Telegram, y el 12D presencial”.

El diplomático estadounidense advirtió que “el régimen va a tratar de bloquear las señales, el internet va a trabajar de una forma muy mala, tratarán de socavar todo el evento, utilizarán colectivos, Faes y todo eso en su contra, pero ustedes son más que ellos. Primero mostrarán al régimen que no tiene razón y que debe regresar a la mesa de negociación para negociar elecciones presidenciales con condiciones mínimas”.

“Es mostrar a la comunidad internacional que ustedes son más que ellos, y todo el mundo lo sabe, pero muestra un rechazo más al régimen de Maduro. Hay que participar desde hoy hasta el día 12. Es una oportunidad de expresarse y decir ya basta de este régimen. Queremos ver participación también en unas elecciones presidenciales”, concluyó.

¿Cómo votar en la Consulta Popular?



Desde este lunes inició la Consulta Popular en respuesta a las elecciones parlamentarias celebradas el domingo 6 de diciembre, en donde los venezolanos dentro y fuera del país, tendrán la posibilidad de responder tres preguntas de cara un cese definitivo de la usurpación y en solicitud a la cooperación internacional para “sacar” a Nicolás Maduro del poder.

Si eres venezolano, mayor de 18 años y tienes cédula o pasaporte, vigente o vencido, puedes participar desde cualquier parte del mundo, a través de los siguientes mecanismos:

Opción 1: Ingresando a la página web www.consultaporvzla.com

Opción 2: Descargando la aplicación VOATZ en tu celular o a través de TELEGRAM, también por tu celular.

Opción 3: Desde los puntos itinerantes que estarán en tu comunidad.

Si escoges la opción 1, tendrás acceso directo a las tres preguntas a responder. 1) ¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? / 2) ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? / 3) ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria, y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

A través de TELEGRAM, puedes buscar @ConsultaporVzlaBot, registra tus datos y sigue paso a paso las instrucciones.

Al finalizar el proceso recibirás un código único e intransferible de participación. Anótalo en un papel, será necesario para que el 12 de diciembre puedas ratificar tu voluntad en los centros de consulta.

El 12 de diciembre lleva el código que anotaste y así ratifica “tu voluntad de cambio en Venezuela”.