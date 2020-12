La mujer señalada por el «régimen» de Nicolás Maduro de financiar la «Operación Boicot a la AN», Lesbia Gorrín Rodríguez, indicó que no conoce a ninguna de las 22 personas mencionadas en dicha trama donde figuran alias «Fido Dido» y Deivis José Olivero. Así lo dijo a Sebastiana Barráez para Infobae.

Mientras el «régimen» venezolano está buscando a Gorrín Rodríguez, Infobae la entrevistó para conocer su versión tras aparecer en la lista de los solicitados por la “Operación Boicot”.

La mujer dijo que el chat de WhatsApp del grupo de resistencia tenía cuatro o cinco administradores. “Yo asumo que de ahí salió mi nombre. A ninguno le envié ni una cajetilla de cigarros, nada. Ese chat no está activo desde hace más de un mes”, explicó.

Gorrín Rodríguez agregó que tiempo después incluso Flores Rivero se salió del grupo. Ante la pregunta de si recuerda qué llegó a decir Flores en ese chat, reconoce que “la verdad es que la mitad de las veces uno no termina ni leyendo los mensajes. A veces escuchaba los audios porque iba haciendo una cosa y aprovechaba de oír”.

La mujer dijo que desconoce si Rigoberto Moreno Carmona pertenecía al grupo de WhatsApp. “Yo a ese Ronald no lo conozco, nunca lo he visto. A quien sí conocí en España fue a la capitana Laided Salazar”.

Destacó que en el chat originalmente había más de 30 personas y lo fueron depurando después. “Yo no creo en causalidades y eso de que me hayan nombrado es muy raro, porque tampoco era la única mujer en ese grupo”, aseveró.

Gorrín Rodríguez, quien vive en España, también negó ser financista de la “Operación Boicot” y recalcó que tuvo que trasladarse de un sitio a otro en el país europeo porque no se conseguía trabajo. “Ni cuentas tengo en Venezuela porque se me bloqueó, no soy rica de cuna. A mí me gustaría que me expliquen de dónde sacaron eso de que soy financista. No soy rica. Señalarme de financista parece más bien un chiste de mal gusto”, dijo.

La mujer explicó que se fue a España de baja consular el 01 de mayo 2003, hace 17 años. “Después de eso he pisado Venezuela dos veces”, dijo. Preguntada si salió huyendo o se fue por asilo, respondió enfáticamente que no. “Soy ciudadana española porque soy hija de españoles”.

Enfatizó que no tiene ningún tipo de parentesco familiar con Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión. “A los de ese grupo de la tal Operación nunca les he dado ni un bolívar, nada”, insistió.

