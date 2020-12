Rusia defendió los resultados de las elecciones parlamentarias donde el chavismo resultó ganador con más del 70% de los votos válidos, unos comicios con una participación no mayor al 31%. Señala el país aliado del gobierno que quienes no reconocen la elección no respetan la “voluntad de millones” de ciudadanos.

“Ello atestigua su incapacidad para aceptar la realidad objetiva, para mostrar respeto a la voluntad de millones de ciudadanos venezolanos que acudieron a los colegios electorales y, de acuerdo con la Constitución, ejercieron el derecho al voto por el futuro de su país”, dijo María Zajarova, la portavoz de la cancillería rusa.

De igual forma, precisó que quienes “boicotearon” las elecciones “claramente no están preparados para la competencia abierta a través de la participación en procedimientos democráticos y prefieren una lucha por el poder de forma inconstitucional”.

Según Zajarova, el proceso electoral se organizó responsablemente y con transparencia, incluso más que en países que “solían presentarse como ‘estándares de democracia’”.

Mencionó a los veedores internacionales, que incluyen funcionarios rusos que participaron en la elección, quienes, de acuerdo a la Zajarova, “elogiaron los esfuerzos de Venezuela para organizar la votación de acuerdo con altos estándares de transparencia, democracia y seguridad epidemiológica”.

La funcionaria rusa exaltó que no hubo “violaciones graves” y que las elecciones parlamentarias “se caracterizaron por la introducción casi universal de máquinas de votación de alta tecnología y la participación de una amplia gama de fuerzas de oposición”.

Según datos preliminares difundidos por el Consejo Nacional, tras la tramitación del 82,35 por ciento de los votos, la mayoría de ellos (67,6 puntos) los obtuvo la alianza progubernamental de partidos del Gran Polo Patriótico, constató la funcionaria.