El vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, detalló que el retraso de los resultados de las parlamentarias se debió a las fallas eléctricas que vive el país. Dicho primer balance se ofreció poco después de la 1:30 am de este lunes, pese a que el chavismo insistió que se conocerían el mismo día.

Detalló que para poder ofrecer las cifras, el poder electoral tuvo que esperar que varios centros de votación enviarán sus resultados, lo que se complicó por dicha falla de luz en varias entidades.

«El retraso fue una consecuencia de la propia crisis del país. Ayer permanecieron durante mucho tiempo algunos estados sin luz. Incluso en el momento del cierre hay estados que se mantenían sin energía eléctrica. Así no hay manera de que las maquinas puedan enviar los resultados», acotó Morales a Unión Radio, reseñó La Prensa de Táchira.

El también politólogo subrayó que las telecomunicaciones influyeron en el proceso. «En materia de telecomunicaciones no andamos muy bien en el país. Este conjunto de elementos hizo que una información que debió llegar al centro de totalización en no más de una hora, llegara a las 12 y tantas de la noche. No pudimos llegar a 100% pero pudimos dar algunos resultados», develó.

«Países con sistemas electorales menos adelantados que nosotros comienzan a dar resultados cada cierto tiempo, desde que se escruta la primera mesa. Pero aquí insistimos en tener entre 80 y 90% para poder dar los resultados», añadió.

Recordó que hasta la madrugada se había escrutado 70% de los votos, «lo que arrojaba una participación de aproximadamente 31% de electores inscritos en el registro electoral».

Sobre la extensión del horario de votación precisó que se realizaron algunas con varios actores políticos, quienes consideraron la posibilidad de extender el proceso por una hora más, lo que no generó «ninguna diferencia» ya que los resultados no variaron de 6 a 7 pm.