El Reino Unido se sumó a la lista de países que no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias organizadas por el CNE designado por el TSJ/ANC.

“La elección de la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre no fue ni libre ni justa. No cumplió con las condiciones aceptadas internacionalmente, como lo solicitó el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, incluido el Reino Unido, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros; tampoco cumplió con los requisitos de la legislación venezolana. El Reino Unido considera que la elección ha sido ilegítima y no reconoce el resultado”, sentenció un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido.

El vocero reiteró que su país reconoce solamente a la Asamblea Nacional “elegida democráticamente en 2015 y al presidente encargado Juan Guaidó como figuras legítimas de Venezuela”.

Destacó el funcionario la relevancia de que los venezolanos puedan votar pronto en unas elecciones presidenciales y legislativas que sean libres, justas y supervisadas de manera efectiva.

“El Reino Unido considera que restaurar la democracia es un paso esencial para poner fin a las crisis políticas, económicas y humanitarias que afligen al sufrido pueblo de Venezuela y hace un llamado a todos sus líderes para que se comprometan a apoyar una solución con este fin”, señaló.

Ayer el chavismo ganó las elecciones parlamentarias con más del 60% de los votos a favor del Gran Polo Patriótico. Hubo una participación de 31%.

Tales comicios fueron rechazados ya por una veintena de países, que a su vez reafirmaron su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.