El ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa, aseveró tras la abstención en las parlamentarias y luego el retraso en los resultados que no se debe buscar las “cinco patas al gato”, y se refirió a comicios de Europa en su justificación. Correa está involucrado en un caso de corrupción y el Gobierno de su país ordenó inclusive que se solicite a Interpol su arresto.

Ante la pregunta de que los centros estaban solos, Correa justificó que “hay como siempre doble moral, en Europa hay niveles de participación de 28% o 30% y sin pandemia, sin bloqueo, con gasolina, y no pasa nada, entonces creo que hay una doble moral en ese sentido”.

Seguidamente le preguntan si se compara con el proceso electoral parlamentario del año 2015 que tuvo alrededor del 70% de participación, el ex presidente dijo que “bueno comparemos con el del 2010 entonces, si tú me sacas ese 72%, saquemos el 25% de antes. No se debe buscar las cinco patas la gato”.

La participación en las elecciones parlamentarias de este domingo alcanzó un 31%, equivalente a unos 5,2 millones de votos cuando se han contado el 82% de las papeletas. Así lo anunció la presidenta del CNE designado por le TSJ/ANC, Indira Alfonzo.

Del total de votos contados hasta ahora, el Gran Polo Patriótico obtuvo 3.558.320, equivalente al 67%. Y la alianza de partidos tradicionales descabezados por el Tribunal Supremo de Justicia (AD, Copei, entre otros) obtuvo 944 mil 665 votos, lo que equivale a

El 7 de octubre, la agencia Efe reseñó que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó que se solicite a Interpol el arresto del ex presidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó a su administración entre 2012 y 2016.