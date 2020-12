El periodista Víctor Amaya denunció que recibió insultos por parte del diputado reelecto, José Brito, luego que publicara un tuit para desmentir al parlamentario, quien habría negado que la viralizada foto de una encargada de centro de mesa durmiendo correspondiera a las elecciones de ayer.

El diputado Brito respondió a este tuit con insultos, acusaciones y ataques, por DM. Como le dije, no hago públicos mensajes privados que recibo (aunque me retó a publicarlos: «Hazlo mmgvo»). En todo caso, dijo que no se refería a esta foto sino a otra que mostró Henry Ramos», escribió Amaya en Twitter.

El comunicador se refiere a un tuit con dicha foto donde escribió lo siguiente: «El candidato Brito dice que la foto de las personas casi durmiéndose en mesas electorales no son de ahora sino de la elección de la constituyente en 2017. Esta persona se protegía en 2017 para una pandemia que no existía hace tres años. Ella venía del futuro».

«También le dije que espero que en su labor parlamentaria, como representante de quien votó por él, pueda comportarse con la P mayúscula de la política que ha dicho defender, aunque en esos DM y otros comportamientos no ha honrado. Él siguió insultando y atacando», continuó el periodista

Brito, por su parte, no ha emitido comentarios al respecto en su cuenta de Twitter

El SNTP también denunció el hecho: «El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito insultó, ofendió y acusó al periodista y delegado voluntario del SNTP, Víctor Amaya, por DM de Twitter, luego de que este publicara una foto haciendo alusión a la participación de votantes este 6D».

