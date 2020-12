Luis Manuel Guevara, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), explicó que el sistema judicial del país estuvo paralizado más del 90%, pese a que el TSJ/ANC dijo en sus resoluciones que estaban 100% activos.

Guevara resaltó que todo el sistema judicial, tanto para casos civiles como penales, se vio afectado gracias a dicha paralización por los efectos del coronavirus.

«En cuanto a la Fiscalía del Ministerio Público, ajustaron un horario especial a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 11:00 am, a veces cuando era semana flexible hasta la 1:00 pm. Lo que no se paralizó fue la Fiscalía que siempre estuvo de guardia para casos de personas detenidas por primera vez», apuntó el abogado, reseñó Correo del Caroní.

Afirmó que el máximo tribunal emitió ocho resoluciones «donde decía que el sistema de justicia no se iba a paralizar, pero en la realidad es otra cosa. Solamente se hacían audiencias de presentación si la persona salía en libertad, pero si la persona quedaba presa, pasaba a engrosar la lista de retardo procesal a nivel nacional».

Por otro lado, Guevara alertó sobre colapso del sistema de justicia por falta de personal. «Hay muy poco personal porque muchos de los que trabajan dentro del sistema de justicia se han autoexcluido, se han ido del país, han buscado otras formas de vida».

Para 2021 se espera que la administración madurista implemente nuevamente cuarentena radical, y de hasta 15 días continuos incluso. El reinicio de actividades en tribunales está planteado para el 18 del siguiente mes. Sin embargo, esto dependerá de las medidas que tome Nicolás Maduro.

«Mientras esto se genera, hay muchas más personas que están esperando meses por una audiencia preliminar, que no se les garantiza 100% porque se inventaron una figura denominada plan de descongestionamiento judicial, que no es más que un paredón de fusilamiento, donde la persona para poder optar a un beneficio de libertad, siempre y cuando las condiciones estén dadas según el delito que haya cometido. Si la pena no supera los 5 años de prisión, con una admisión de hechos, así sea inocente puede tener la libertad», subrayó.