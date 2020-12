La ONU no emitirá comentarios sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional que salió electa en Venezuela el domingo pasado y solo se limitará a seguir ‘interactuando’ con los actores políticos y abogando por contactos entre ellos.

Así lo sugirió Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Gutérres, en comentarios a la prensa.

Tras ser consultado sobre un mensaje del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Twitter, donde dijo que del 7 al 12 de diciembre hay que alentar al pueblo para participar en la consulta popular y rechazar las parlamentarias, Dujarric dijo:

“Mire, no voy a comentar sobre el tuit del Consejo de Seguridad Nacional. Lo que puedo decirles es que, por nuestra parte, la Secretaría no se va a pronunciar sobre la legitimidad de los nuevos órganos legislativos. Continuaremos interactuando con todos los actores políticos y seguiremos abogando por negociaciones serias entre estos actores”.

“Quiero decir, este es un momento, claramente, de gran polarización entre los actores políticos venezolanos. Es importante que negociaciones serias entre todos los grupos políticos de Venezuela sean la única forma de resolver los múltiples desafíos del país y, por supuesto, con pleno respeto por los derechos humanos y el estado de derecho”, comentó.

Recordó que la ONU no participó en la organización de las parlamentarias.

“Había habido una solicitud del Gobierno venezolano de observación electoral. Sin embargo, eso habría requerido un mandato de un cuerpo legislativo en la ONU, que no fue recibido. Entonces, no tenemos ningún comentario en particular en este momento”, dijo.

Dujarric aprovechó para pedir que los actores políticos del país negocien, al ser la “única forma” de solventar los “múltiples desafíos del país”.

“Este es un momento de gran polarización entre los actores políticos venezolanos. Es importante que negociaciones serias entre todos los grupos políticos de Venezuela sean la única forma de resolver los múltiples desafíos del país y, por supuesto, con pleno respeto por los derechos humanos y el estado de derecho”, señaló.