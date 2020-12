La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó este miércoles un nuevo informe sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el impacto de la “inacción” de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, señaló que “Venezuela sufre de violencia patrocinada por el Estado“ y cuestionó la actuación que ha tenido la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Genser criticó que luego de tres años de haber iniciado el examen preliminar, la CPI aun no haya abierto un proceso investigativo sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, señaló Monitoreamos.

“El ritmo ha sido muy lento en la revisión. La forma en que se ha llevado a cabo la revisión sobre Venezuela ha sido contraria a los principios de la Fiscalía que señalan que los exámenes y las investigaciones deben realizare con prontitud“ resaltó el asesor, quien también indicó que su reclamo es un llamado a la transparencia del organismo.

“Como resultado de los retrasos prolongados el régimen de Maduro se ha sentido envalentonado para cometer más delitos creyendo que puede actuar con total impunidad“, advirtió Genser quien también añadio que, “aunque se entiende y se reconoce que la Fiscalía debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo.

Por otra parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, indicó que no quería esperar a recibir más detalles porque “un día de impunidad implica más violaciones de derechos humanos”.

“Nosotros no podemos jugar con los tiempos de la gente que está siendo torturada en este momento, no podemos jugar con la vida de la gente que está siendo víctima de la crisis humanitaria de la dimensión de Venezuela, no podemos jugar con la vida de los migrantes venezolanos que quieren retornar al país”.

El informe de 106 páginas acusó también a Fatou Bensouda, fiscal de la CPI de no haberse “ceñido a los principios generales de imparcialidad y objetividad” en el examen preliminar porque omitieron muchos datos importante, reseñó LNP.

“La Fiscalía no menciona lo suficiente la magnitud y gravedad de algunos de los presuntos crímenes; esto plantea interrogantes graves sobre la omisión de pruebas fiables por la Fiscalía y sobre su intención de enjuiciar plenamente todos los crímenes perpetrados en Venezuela que son competencia de la Corte Penal Internacional”, reza el informe.