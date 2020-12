Enrique Ochoa Antich criticó este jueves a Diosdado Cabello luego que el lunes amenazara con que no se le dé comida a quien no vote este domingo 6D. A su juicio, Cabello «se parece a Trump».

«Épale, Diosdado Cabello: ¿En serio, esto te parece digno? ¡Te pareces a Trump! Entre las sanciones gringas y las de este mal gobierno, los venezolanos estamos fregados», escribió Ochoa Antich en Twitter.

Esto tras citar la amenaza de cabello durante un acto del chavismo como parte del cierre de campaña electoral.

«A levantarse con la diana de Carabobo porque hay que ir a votar. Claro y el que no vota, no come, para el que no vote no hay comida, yo no sé… El que no vote no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer», dijo el lunes.