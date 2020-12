La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, cuestionó nuevamente este viernes para qué el G4 quiere mantener el interinato «si no puede sacar a estos criminales», luego que ayer le preguntara lo mismo a Leopoldo López.

«Si un objetivo, una tarea y un mandato tenía el Interinato, era conseguir el respaldo internacional para sacar a estos criminales. Si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, no entiendo para qué quieren seguir en el cargo», señaló Machado desde Caraballeda, Vargas.

Por otro lado, señaló que está claro que estamos «frente a ese momento crucial», y que en este momento «el país está golpeado porque se siente traicionado, abandonado, humillado y engañado».

«Este es un país que quiere justicia, esos que han saqueado el país que se preparen porque hasta debajo de las piedras buscaremos la plata de los venezolanos… Por eso es que algunos dicen «yo me arrepentí», no no no, justicia. No queremos un país de privilegios», subrayó.

Hoy Juan Guaidó declaró que recurrirán a todos los mecanismos necesarios «para instalar el Parlamento nacional» el 5 de enero.