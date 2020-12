Comunidades del noroeste de Maracaibo denunciaron que fueron excluidos del beneficio Clap por no ir a votar el pasado domingo 6D en las elecciones parlamentarias, y aseguraron que «no es obligatorio» salir a votar.

«En el Consejo Comunal están eliminando de la bolsa a quienes no salieron a votar… Son 25 personas en el barrio Ajonjolí y están eliminando 10 bolsas a 10 familias», dijo Marcenia Ferrer.

Señaló que no puede ser posible que les eliminen las bolsas y «jueguen con el hambre del pueblo. Por Dios, pónganse la mano en los corazones, no es obligado que uno tiene que ejercer su voto».

«El Consejo Comunal obligó a la gente a salir a votar. Aquellos que no salieron a votar se las eliminaron», reiteró en un video compartido por Lenín Danieri.

El lunes de la semana pasada surgieron críticas contra el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, por advertir que quien no votara «no comía».

COMO QUE SI ERA VERDAD

Eso de: "Quien no vota, no come". Comunidades del Nor oeste de #Maracaibo denunciaron ser excluidos del CLAP por no ir a votar el pasado #6Dic#Venezuela #Maracaibo pic.twitter.com/Qcg7xLbAuz

— Lenin Danieri D (@LDanieri) December 11, 2020