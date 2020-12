Nicolás Maduro exigió este martes a la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, la revisión «a profundidad» del sistema policial durante un acto en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, un organismo señalado por instancias internacionales de violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

«Me duele cuando sale que un policía violó los derechos humanos del pueblo. Esta revolución es para que se acabe esa cultura del abuso policial, de la violación a los derechos del pueblo y yo vengo a ratificar ese mandato y a renovar los votos, por respeto absoluto a los derechos del pueblo, por el ejercicio pleno de la disciplina y de la profesión», expresó Maduro en el acto de graduación y ascenso de PNB.

El mandatario señaló estar de acuerdo con una propuesta formación en Derechos Humanos y educación dirigida a los cuerpos policiales. «Este plan estará en manos de la ministra (Carmen Meléndez) y todo su equipo», subrayó.

«Primero tienen que dar ejemplo los jefes, su liderazgo en el ejemplo, en el valor… que salga a las calles a proteger al pueblo. Vengo a exigir máxima protección de los derechos del pueblo. Por eso instruyo a la ministra a la revisión del régimen disciplinario policial en todos los cuerpos y que me presenten una propuesta para perfeccionar el régimen disciplinarios de las policías del país. Tenemos que seguir empeñados. Estamos en las navidades, que nadie baje la guardia. Garanticemos el plan navidades seguras, mil ojos, mil oídos, y las armas de la república preparada, nadie baje la guardia. Podemos ser felices con la guardia en alto (…) Tenemos que lograr que la gente diga ‘ahí va mi policía, la policía nacional’, debemos lograrlo», agregó.

Asimismo, anunció que al instalarse la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero, espera que de inmediato se incluya en debate un proyecto de «bienestar y seguridad para la policía de Venezuela», «para beneficio de la familia policial del país», dijo.

La Asamblea Nacional

Celebró el cese de la actual Asamblea Nacional y los acusó nuevamente de agredir al país con sanciones, intentos de magnicidio y solicitudes de intervención.

«Se va la AN que destruyó al país, la que fracasó, se va. Se acabó, se le pasaron los 5 años, nunca olvidemos el daño que hicieron, pidiendo intervención, sanciones, intentos de magnicidio y se van en paz. Esa AN se va con más pena que gloria y se va en paz, con los votos del pueblo los sacamos y el 5 de enero se instala una nueva AN legítima que abre las puertas del palacio federal legislativo al pueblo y a las leyes», sostuvo.

Pidió también la garantía del plan Navidades Segura, que implementó ahora en diciembre y adelantó que en los próximos días revelará información, sin ahondar en detalles al respecto.