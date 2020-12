Nicolás Maduro aseguró este martes que si la oposición gana la mayoría en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, él “se va” de la presidencia definitivamente, a pesar de que el domingo 2 de agosto, representantes de 27 partidos de oposición firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en lo que denominaron como una “farsa” electoral.

“Hablar de una nueva Asamblea Nacional es hablar de la juventud. Ustedes estarán en el poder político y Venezuela será una patria potencia en América Latina en unos años. Hablar de las elecciones del próximo domingo es hablar del futuro del país. La oposición dice que el próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro, pero a toda la oposición les digo, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Al pueblo le digo que si vuelve a ganar la oposición, yo me voy, no me quedaré más aquí en la presidencia. Tengo la confianza y la fe que el pueblo no nos va a dejar solos”, expresó Maduro por VTV.

Además amenazó al líder opositor Leopoldo López. “Más temprano que tarde, otra vez la justicia venezolana te pondrá los ganchos Leopoldo López, asesino, terrorista, ya lo verás. Ahora le dicen que es el rey de España a Leopoldo López. Sal de tu guarida Ramos Allup que el pueblo te va a dar una paliza el próximo 6 de diciembre. Hemos sufrido 5 años por ese error de elegir a la oposición al frente de la AN. El 6D nos quitaremos 5 años de fracasos y sanciones, y vamos a votar por el futuro”.

“Es un grave error no ir a votar, porque si usted no decide con su voto, otros deciden por usted, y así sucedió en 2015. La señora de la propaganda de la última cola dijo que se burlaron de ella, la engañaron en una campaña de mentiras, crearon colas en todos los supermercados, abastos del país, ponían uno o dos cajeros nada más en vez de diez, era parte de un complot. Engañaron a una parte del pueblo. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza, decía Bolívar”, acotó.

Finalmente, Maduro dijo que “hemos resistido el bloqueo más cruel de los últimos 500 años de la región, pero con una nueva AN vamos a derrotar el bloqueo, las sanciones y vamos a poner a Venezuela bella. La fuerza de la juventud va a tomar esa nueva AN. Agradezco a los que me han escrito a mi WhatsApp 0426-2168871 y Telegram, esto ha sido una locura. Yo ya lancé el reto del plebiscito, a ver quién puede más, si la derecha o yo al bate.(…) Tengo puesto el reloj Hublot de colección que me regaló Diego (Maradona), y hay solo 50 relojes de estos en el mundo”.