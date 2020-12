Nicolás Maduro aseveró este domingo que “llegó el día para sacarnos” a la AN que trajo la “plaga” de las sanciones, en un día en el que se ha registrado menos del 8% de participación electoral hasta el mediodía según el Observatorio Electoral del Fraude.

“He cumplido con mi voto en paz, como debe ser, dirimir nuestras diferencias a través del debate. A través del respeto. De a acuerdo a la Constitución solo podemos elegir con el voto. Amanecimos con la diana de Carabobo. Estos cinco años han sido nefastos por las sanciones que ellos (oposición) promovieron. Querían una guerra contra Venezuela. Por inteligencia supimos de un plan para atentar contra las elecciones, desde Colombia metieron mucho billete, le dieron mucho billete a Guaidó, pero no pudo”, expresó Maduro tras votar por VTV.

En ese contexto, sostuvo que “tuvimos la paciencia, llegó el día para sacarnos de encima a esa AN que trajo la plaga de las sanciones, del sufrimiento. Tuvimos paciencia, aguante, resistencia, y hoy con el voto hacemos justicia. El próximo 5 de enero se instala la nueva AN de Venezuela, la quinta legislatura de la quinta República. No somos colonia de EEUU, por eso el voto de hoy es de rebeldía, somos un país libre, con independencia y soberanía”.

“Ha sido la campaña electoral donde ha habido más debate político que cualquier otra elección de la AN. Es un récord mundial que se inscriban 14 mil candidatos y candidatas a una AN. Hemos tenido una buena campaña electoral, ejemplar diría yo. El voto es clave para la recuperación de nuestra patria. Hoy nace la esperanza de un gran cambio. Viene mucho trabajo por Venezuela. Pido que se levanten las sanciones”, afirmó.

Sobre el proceso electoral, señaló que “los técnicos han hecho un milagro tras el atentado a las máquinas de los que no querían que tú votaras. Pero ahora han construido mejores máquinas, donde se vota más rápido, de manera más segura. Tú sales alcoholizado de tanto alcohol que te echan al votar en las manos. Hoy me puse el bello reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona, que me da suerte cada vez que me lo pongo. Me están cazando y no soy conejo, pero estoy muy orgulloso de los venezolanos”.

“En este momento, en Venezuela en sus refinerías asediadas y atacadas se está produciendo gasolina. En los últimos días, que la gente sale a comprar, se ha aumentado el consumo, estamos buscando el punto de equilibrio. EEUU nos robó 3 millones de barriles recientemente. Pero nosotros somos tercos y no han podido ni podrán con nosotros, y con el trabajo de la clase obrera petrolera, vamos a equilibrar este asunto. Este problema de la gasolina fue creado por las sanciones”, acotó.

Finalmente, en torno a la vacuna contra el coronavirus, Maduro dijo que “tenemos bastante controlada a la pandemia. Venezuela tiene un promedio de 13 casos por cada 100 mil habitantes. He visto con preocupación mucha gente en los centros comerciales, hoy mismo inclusive. Se está rompiendo récord de transacciones comerciales en el país, nosotros tenemos seguimiento de todo eso. He visto mucha gente en la calle sin tapabocas, sin respetar el distanciamiento. El experimento de la vacuna Sputnik V va bien, y yo aspiro que en abril empezaremos la vacunación masiva en Venezuela, pero la mejor vacuna es cuidarse, el tapabocas, el aseo de las manos, cuidarnos es la mejor vacuna”.