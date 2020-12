Nicolás Maduro reconoció este jueves que “buena parte” de la economía está dolarizada, y reiteró que “eso es bueno” porque “la gente no se quedó” de brazos cruzados, por lo que demuestra que la dolarización dio oxígeno a la crisis por hiperinflación que vive el país.

“Desde el 2015 pensaron que nosotros no íbamos a hacer elecciones. Se hicieron las elecciones y las perdimos por paliza. Hoy las situaciones son distintas. La situación tiene una relación directa con las medidas de sanciones criminales de EEUU. Nos han robado y congelado recursos, activos muy importantes. De 2004 a 2013 llegamos a tener uno de los salarios más altos de América Latina. En esta etapa la gente gana salarios paupérrimos y nos ha tocado hacer frente con pocos recursos”, afirmó Maduro en un debate transmitido por varios canales de televisión nacional.

Además espera cambios desde el nuevo Gobierno de EEUU. “Una AN puede hacer una investigación hasta contra mí si así lo determinan. También se debe investigar la corrupción roja rojita. Incluso la AN tendría el poder de investigar a ministros e interpelarlos. Venezuela necesita recuperar sus ingresos en riqueza, y eso es interés nacional, no solo interés de Maduro. Las sanciones que piden es contra la gente, no contra Maduro, son contra el salario de los trabajadores. Esperemos los cambios que puedan venir desde EEUU, esperemos con paciencia. La juventud se ha visto golpeada con la dolarización que está por ahí. La economía en buena parte está dolarizada, eso es bueno porque quiere decir que la gente no se quedó con los brazos cruzados”.

“Es lamentable por los que no quieren asistir, porque esto se decide es votando. De la oposición han manejado mal el tema de la política. Guaidó es un fenómeno en fracaso y fue creado en el exterior para intervenir a Venezuela. Guaidó llevó a dilapidar el capital político que tiene la oposición en Venezuela. Hace cinco años Chuo Torrealba llevó a la oposición a una unión, debo reconocerlo. La abstención es la peor pérdida de tiempo, es la cosa más inútil que puede haber. Solo votando usted puede decidir”, acotó.

Una vez más, hizo hincapié en dejar el puesto si la oposición gana más escaños el 6D. “Si los opositores que participan obtienen un voto más en la AN, yo me voy de este despacho, entrego la presidencia. Yo he lanzado este reto con sinceridad, porque dicen que todo es culpa de Maduro. Yo le dejo mi destino político al pueblo, sobre todo a la mujer que representa el 80% del liderazgo. Si me tendría que ir es con el voto, jamás por Golpe de Estado, por las buenas nos vamos, pero por la fuerza nos consiguen con el puño cerrado. Le tocaría a Delcy asumir la presidencia mientras se convocan las elecciones”.

“Ramos Allup es el mejor orador de toda la oposición, con grandes recursos en torno a la palabra. Aunque Ramos Allup dijo que le daba seis meses a Maduro y luego por ahí empezaron con conspiraciones, ataques. Estoy de acuerdo en que se discuta y revise la ley antibloqueo en la AN. Estoy seguro que Diosdado, Jorge y Cilia serán diputados. Venezuela necesita conocer la verdad, necesita justicia. Necesitamos una AN que se ponga las pilas. Nosotros hemos cometido errores, con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal. Cuando la oposición sacó denuncias de Rafael Ramírez, cometimos un error en defenderlo, y luego nos dimos cuenta que eran verdad esas denuncias. Ahora vive como un rey y tiene muchos millones”, sostuvo.

En desarrollo…