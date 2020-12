Nicolás Maduro advirtió este lunes que se podría estar gestando una segunda ola de coronavirus en Venezuela tras un «leve» aumento de contagios en un mes de diciembre donde se eliminó la cuarentena, la cual se retomará en enero.

«En estos días hemos tenido un crecimiento leve de los contagios de covid-19. Yo cuando veo estos crecimientos me pongo mosca porque puede significar que se están creando las condiciones para una segunda ola», indicó Maduro en VTV.

Afirmó que el país ha disfrutado estas navidades «más que en otros años pese al coronavirus. Me han propuesto una cuarentena radical de 14 días y controlar este repunte. Lo estoy estudiando y en los próximos días haremos los anuncios pertinentes, mientras tanto disfruten estas navidades».

Más temprano, el doctor Félix Oletta señaló a ND que los contagios incrementarán por hay gente que está haciendo «lo que le da la gana» a causa de la flexibilización.

«La gente no está cooperando y van a aumentar los casos. Veremos semanas intensas de transmisión. Tenemos números oficiales que no reflejan la realidad y una flexibilización que favorece la transmisión porque permite que la gente se reúna y haga lo que le dé la gana. Vemos la aglomeración y como se rompen las reglas cuando todavía no hay una vacuna», subrayó.

«El régimen de Maduro no ha establecido ningún convencimiento para obtener ninguna de las vacunas. Solo dependemos de Rusia y no está aprobada por la OMS ni la OPS», enfatizó.

Por otra parte, Maduro acusó a Iván Duque de ser «el presidente más inmoral en la historia de Colombia que ha expresado su odio contra Venezuela».