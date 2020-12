Nicolás Maduro aseguró este lunes que los rectores del CNE los nombra la AN, y no él mismo, a pesar de que la última directiva del CNE fue electa por el TSJ/ANC, y además dijo que los diputados podrían interpelarlo.

“Aquí los rectores del CNE los nombra la AN, no Maduro. La AN tiene un poder democrático. Gracias a dios aquí no se metió que el Parlamento ratifique los ministros y altos funcionarios del Estado, sino la pelea hubiese sido pero estos cinco años. El edificio de la esquina de Pajaritos quedó destruido gracias a Guaidó. El derecho a un salario justo está muy vulnerado. Todo ha sido vulnerado por el ataque contra la economía. Debemos enfrentar a los corruptos y el burocratismo, que saquen su poder diputados. Prioridad es entrarle a la economía”, afirmó Maduro por VTV.

En ese contexto, insistió en que “me pongo al servicio de ustedes diputados para a ser interpelado. Me pongo a correr, eso fue lo que no entendió la clase golpista de oposición en Venezuela, y se les acabó el tiempo. Ustedes podrían poner a correr al presidente, poner a correr a los ministros, pero no tuvieron esa capacidad y perdieron cinco años. Hoy la oposición venezolana está más dividida que nunca, está destruida gracias a Guaidó. Ahora que hemos recuperado la AN yo creo que llegó el momento de un nuevo ejercicio parlamentario que obligue al Gobierno nacional a entrar en orden”.

“Una de las primeras leyes que hay que introducir en el debate de la nueva AN es la ley del parlamento comunal para construir ese inmenso poder comunal e institucionalizar el poder popular a nivel parlamentario. He visto varios modelos que hay. La gestión de estos cinco años es fracaso y retroceso, habrá que hacer el balance. Tendrá la nueva AN tiempo y establecer las sanciones penales y administrativas de todo el que estuvo en esa Asamblea Nacional y entregar al país un balance de los crímenes que se cometieron en esa AN. La AN es un superpoder. El que le gusta los reales no puede ser diputado, debe montar un bodegón pero no puede estar aquí en la batalla”, expresó.

Finalmente, Maduro señaló que la AN debe “entrar con fuerza, en un sistema de parlamentarismo de calle que ya se aplicó en una época, pero las cosas cambian. Yo les propongo que unamos un solo esfuerzo para atender y solucionar los problemas que han encontrado en su recorrido en todos los barrios, hacer un mapa de necesidades, de problemas y de soluciones. Establecer líneas de acción, objetivos y colocarnos metas, y en ese mapa identificar los problemas principales que tiene el pueblo para el 5 de enero entrarle con todo y en 200 días elevar la capacidad de respuesta”.