El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, explicó este miércoles en Vladimir a la 1 que el primer elemento que vio en las parlamentarias es un país «apático» ante el sistema político, donde las condiciones electorales fueron un factor clave que «desmotivaron» y los venezolanos están muy desconectados de un liderazgo «sea cual sea».

«Cuando tú encuentras que de 6 de cada 10 no está alineado políticamente, ni chavista ni opositor, ellos te están diciendo: ‘no me siento representando’… eso es lo que están diciendo, hablamos de cada dos tercios de la población, tenemos que buscar como resolver el problema», expresó.

Aclaró que eso no significa «que esa población no tenga posición política. La mayoría de ellos, 8 de cada 10, quiere un cambio político en Venezuela, y rechaza al gobierno, los que están diciendo es que no se sienten representados».

«Dicen: ‘Yo quiero cambio de gobierno pero a mi no me gusta la abstención, yo no creo en los procesos electorales, pero confío en que hay que pelear y luchar, creo que hay abusos que deben ser corregidos, pero no estoy de acuerdo con las sanciones», relató el analista político, reseña Globovisión.

León detalla que el 71% «rechaza las sanciones generales económicas, petroleras, mientras que más de la mitad aprueba las sanciones personales porque cree que eso fractura al gobierno, todo eso siente la misma gente (…) No se sienten motivados a la participación, se desactiva ante la ausencia de estrategias claras, de cómo se va a defender el voto, la gente está desconectada en términos generales, vimos un desánimo el 6 de diciembre, ya lo habíamos visto en las encuestas».

En cuanto a la perdida de credibilidad de la oposición, sostuvo que «si la gente hubiera sentido que este evento electoral podía producir un cambio, todo hubiera sido muy distinto- El problema es que no se ha logrado expectativas».

«Si tu no tienes esperanza de cambio cómo yo (oposición) te llamo, si yo no creo que el riesgo va para algún lado, pierdes el arrastre en el proceso, marchar es un sacrifico, protestar es un sacrifico, si piensa que eso no va para algún algo, ¿cómo yo te apoyo?», preguntó.

Por otro lado, en cuanto a la Consulta Popular convocada por Guaidó, subrayó que esta «tiene un sentido desde la perspectiva de quienes convocan, darle cierto contenido a la tesis de la continuidad administrativa».

«Mira lo ‘peluo’ de la tesis de la continuidad administrativa, yo tengo no dudas que Estados Unidos seguirá diciendo que no reconocerá a Maduro y mantendrá el apoyo a Guaidó mientras se logran algunos cambios (…) en Europa va a haber debate, no está planteado que reconocerán a Maduro o al Parlamento, nadie de esos países va a reconocer, eso está cantado, Maduro lo sabía, él está validándose ante sus aliados, China, Rusia, le interesa porque es más fluido», finiquitó.