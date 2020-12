El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, consideró este jueves que la situación política pese a ser negativa, no pone en peligro real la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, pese a que casi 60 países no le reconocen como mandatario.

«La situación política es obviamente negativa y ha generado una fractura interna e internacional que afecta las posibilidades de desarrollo y la calidad de vida de la población, pero más allá de los discursos simbólicos, no ha puesto en peligro real la permanencia del gobierno de Maduro», señaló en Twitter.

Afirmó que la búsqueda oficial de Maduro con las parlamentarias no es legitimar ni su gobierno ni sus instituciones frente a quienes hoy no los reconocen. «Eso no cambiará con esta elección. Su objetivo es validarse con sus propios aliados internacionales y agudizar la fractura en la oposición y sus aliados».

«Si consideramos que este tipo de evento capta menos atención que presidenciales, se refiere a una convocatoria parcial donde no participa la oposición institucional y el país esta desmotivado políticamente, es obvio que la participación será muy baja, pero eso no resuelve nada», opinó.

León destacó que en una elección transparente, «sorprendería participación superior al 34% pero sin testigos ni auditoría de la oposición institucional, es difícil proyectar».

«¿Sorpresas? La política está llena de ellas. Si tuviera que apostar, no sería quién ganará (eso es obvio) sino sobre el número de diputados que obtendrá la oposición irreverente al llamado a abstención. Obvio serán minoritarios pero habrá más de lo que mi esposa cree», apuntó.

Sobre Juan Guaidó, cree que este enfrentará difíciles retos: «1) ¿cómo convertir abstención en acción? 2) ¿cómo mantener unidad del apoyo europeo a la continuidad administrativa indefinida sin validación? 3) ¿cómo surfear la posición interna de buscar alternancia? 4) ¿cómo mantener soporte sin resultados?»

«Considerando que en noviembre el 75% de la población no conoce las características de la Consulta Popular y menos de 30% está dispuesta o muy dispuesta a participar en ella, no parece que esa consulta tendrá mejores resultados que la parlamentaria en términos de participación o legitimación», finalizó el analista político.

