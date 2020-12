El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, aseguró este lunes que las negociaciones, históricamente, son fundamentales para un cambio, por lo que cree que eventualmente se darán unas pese a que la oposición de Juan Guaidó ha dicho que «no hay nada que negociar» con el Gobierno de Nicolás Maduro que no sea su salida.

«Las negociaciones son un tema, que en la historia, han sido fundamentales para el cambio. Aquí habrá negociaciones tarde o temprano», pronosticó León en entrevista a Luz Mely Reyes para Efecto Cocuyo.

El analista político consideró que el tema no es que las negociaciones no sirvan, sino que el tema es que no sirve una negociación «en donde tú estés pidiendo más».

Por otra parte, en cuando a las elecciones de ayer y la Consulta Popular, dijo que son eventos muy particulares porque «en ninguno de los dos está participando la contra fuerza»

«La oposición al no participar en el evento de ayer solo va a decir «eso es mentira», ellos no pueden pedir una auditoría», recordó.

León señaló que había un mercado de votos del 34% como máximo, «eso quiere decir que si el gobierno y la oposición minoritaria movilizaban a toda su gente, ese es el máximo que podían obtener».

Asimismo, opinó que los voceros del chavismo «no deben estar contentos de que solo el 20% de los venezolanos asistieran a su convocatoria, en términos numéricos es demasiado pobre».

«Yo no puedo dudar que los números llegaron a 31% de participación. Me parece que fue por movilización del gobierno más que por intimidación», finalizó.